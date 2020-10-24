قوات النظام تقصف 4 بلدات وقرى ضمن جبل الزاوية.. والفصائل ترد بقصف صاروخي على ريف حلب الغربي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم السبت، قصفاً صاروخياً متجدداً من قبل قوات النظام على مناطق في ريف إدلب الجنوبي، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية والمدفعية أماكن في كنصفرة وسفوهن وأطراف دير سنبل وبينين، دون معلومات عن خسائر بشرية، بينما استهدفت الفصائل مواقع لقوات النظام في محور ميزناز بريف حلب الغربي.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى أن قوات النظام صعدت من قصفها على بلدة كنصفرة الواقعة ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، حيث استهدفت البلدة بأكثر من 120 قذيفة صاروخية ومدفعية، ما أدى لأضرار مادية، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري فجر وصباح أمس الجمعة، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام، على أماكن في بلدات وقرى ضمن ريف إدلب الجنوبي، في إطار الخروقات اليومية الاعتيادية ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، على صعيد متصل استهدفت الفصائل بالقذائف الصاروخية مواقع لقوات النظام في كفرنبل جنوبي إدلب.