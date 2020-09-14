قوات النظام تقصف 5 مواقع في سهل الغاب.. والفصائل تستهدف تجمعات النظام في سهل الغاب وريف إدلب

قصفت قوات النظام والمسلحين الموالين لها بالمدفعية الثقيلة، مساء اليوم، بلدة الزيارة وقرى السرمانية ودوير الأكراد والعنكاوي والقاهرة في سهل الغاب شمال غرب محافظة حماة، وجددت قوات النظام قصفها البري على قرى الفطيرة وسفوهن بريف إدلب تزامنا مع استهداف الفصائل لنقاط تتمركز فيها قوات النظام في سهل الغاب وريف إدلب.

على صعيد متصل، استهدفت الفصائل بقذائف المدفعية تجمعات قوات النظام والمسلحين الموالين لها، على محور الدار الكبيرة في ريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري رصد، عشرات القذائف الصاروخية والمدفعية أطلقتها قوات النظام، استهدفت مواقع في كنصفرة وكفرعويد والفطيرة وسفوهن وفليفل ضمن ريف إدلب الجنوبي، في حين عمدت القوات التركية إلى قصف مواقع لقوات النظام على محاور ضمن جبل الزاوية جنوبي إدلب، وسط معلومات عن خسائر بشرية.