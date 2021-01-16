قوات النظام تقصف 6 بلدات في جبل الزاوية وسهل الغاب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، وصباح اليوم، قصفا صاروخيا متجددا من قبل قوات النظام على أماكن في ريفي إدلب وحماة، حيث استهدفت الفطيرة وسفوهن وفليفل وبينين والبارة جنوبي إدلب، والعنكاوي ضمن سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.

وكان المرصد السوري رصد مساء أمس، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على مناطق في ريف إدلب الجنوبي، حيث استهدفت بقذائف المدفعية أماكن في فليفل ومحيط كنصفرة ضمن جبل الزاوية، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وكان المرصد السوري رصد أمس أيضا، قصفًا مدفعيًا نفذته الفصائل على مواقع قوات النظام في محيط مدينة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي، تزامنًا مع قصف من قبل قوات النظام البرية على بلدة كنصفرة بالريف ذاته.

يأتي ذلك بعد ساعات من الهدوء الحذر ساد كافة قطاعات منطقة “خفض التصعيد”، بالتزامن مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء مناطق جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.