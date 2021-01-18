قوات النظام تقصف 6 بلدات وقرى ضمن الريف الجنوبي لإدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على الريف الإدلبي، حيث استهدفت بالقذائف مناطق في ديرسنبل والبارة وكنصفرة والفطيرة وفليفل وبينين جنوبي إدلب، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري هدوءًا حذراً ساد عموم منطقة “خفض التصعيد” منذ مساء أمس الأول السبت وحتى مساء الأمس، وذلك على خلفية الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة بشكل متواصل، فيما خرقت قوات النظام الهدوء الحذر هذا، بإطلاقها عدة قذائف خلال الساعات الفائتة، على الفطيرة وكنصفرة ومناطق أخرى بجبل الزاوية جنوبي إدلب، دون معلومات عن إصابات.