قوات النظام تقصف 6 بلدات وقرى في جبل الزاوية وسهل الغاب

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، في منطقة بوتين-أردوغان، سقوط قذائف صاروخية أطلقتها قوات النظام صباح اليوم الجمعة، على مناطق في القرقور بسهل الغاب شمال غربي حماة، وأرنبا وبليون والموزرة وفليفل وبينين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ما أدى لأضرار مادية دون معلومات عن خسائر بشرية، وسط تحليق لطيران استطلاع روسي في أجواء محافظة إدلب ولاسيما القطاع الجنوبي.

وكان المرصد السوري رصد أمس، سقوط قذائف صاروخية أطلقتها قوات النظام على مناطق في محيط النقطة العسكرية التركية في منطقة بليون بجبل الزاوية، في ريف إدلب الجنوبي، كما قصفت قوات النظام أيضا مناطق أخرى في جبل الزاوية، وسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، فيما استهدفت هيئة تحرير الشام مواقع لقوات النظام والميليشيات الموالية لها في كفرنبا بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.