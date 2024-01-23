قوات النظام تقصف 7 محاور ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” وتصيب عناصر من “أنصار التوحيد”

أصيب عناصر من “أنصار التوحيد” بجراح متفاوتة، في قصف مدفعي نفذته قوات النظام على مواقع الفصائل في الفطيرة في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

كما شهدت منطقة “بوتين- أردوغان” في ساعات الصباح الأولى، تصعيد بري من قبل قوات النظام على محاور الفطيرة وسفوهن وفليفل البارة بريف إدلب الجنوبي، ومحاور القطر وكفرعمة بريف حلب الغربي، ومحاور الكبينة بريف اللاذقية الشمالي، دون تسجيل خسائر بشرية.

وبذلك، يرتفع إلى 30 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 31 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 8 من العسكريين و 36 من المدنيين بينهم 4 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 7 من المدنيين بينهم طفلين

– 21 من قوات النظام بينهم ضابط

– 2 من “هيئة تحرير الشام”