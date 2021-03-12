قوات النظام تقصف 7 مناطق في جبل الزاوية.. واستهدافات متبادلة بينها وبين الفصائل في سهل الغاب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة، سقوط قذائف صاروخية أطلقتها قوات النظام على مناطق في سفوهن والفطيرة وكنصفرة وأطراف البارة والرويحة وبينين وفليفل ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، ومناطق أخرى في العنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، كما جرت استهدافات متبادلة بين قوات النظام والفصائل بالرشاشات الثقيلة، على محاور التماس بسهل الغاب، ولا معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد أمس تجدد القصف البري ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”، حيث استهدفت قوات النظام أماكن في الفطيرة وكنصفرة وأطراف البارة وسفوهن وبينين وفليفل بريف إدلب الجنوبي، وهي أماكن باتت مستهدفة بشكل يومي، دون معلومات عن خسائر بشرية، في حين قصفت الفصائل مواقع لقوات النظام على جبهات التماس في جبل الزاوية جنوبي إدلب أيضاً.