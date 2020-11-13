قوات النظام تقصف 8 بلدات وقرى ضمن ريفي إدلب الجنوبي والشرقي

استهدفت الفصائل بالقذائف الصاروخية، مناطق في حزارين الخاضعة لسيطرة قوات النظام بريف إدلب الجنوبي، في حين قصفت الأخير بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، أماكن في سفوهن وكنصفرة والفطيرة والبارة والرويحة وبينين وسان وكدورة ضمن ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، ما أسفر عن أضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد مساء أمس، اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة على محور الفطيرة بريف إدلب، بعد رصد الفصائل محاولة تسلل عناصر قوات النظام إلى نقاطها، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية من الطرفين.

وفي سياق ذلك، قصفت الفصائل تجمعات ومواقع قوات النظام في حزارين والملاجة والفطيرة والدار الكبيرة، تزامناً مع قصف مدفعي لقوات النظام على قرى جبل الزاوية بريف إدلب.