قوات النظام تنشئ حاجز أمني ثالث قرب حمص على الطريق الدولي M5..وأهالي الريف الشمالي يتخوفون من الاعتقالات

محافظة حمص: أنشأت قوات النظام حاجزا عسكريا جديدا، على أوتوستراد حمص-حماة، وهو الثالث من نوعه منذ مطلع شهر تشرين الأول الماضي ولغاية الآن، وتمركز في الحاجز عدّة عناصر مزودين بأسلحة متوسطة وخفيفة بالإضافة لعربة شيلكا.

ويقع الحاجز الجديد داخل مبنى (بيت الري) التابع لمؤسسة الموارد المائية غرب مدينة تلبيسة على الطريق الدولي ” M5″، حيث وصلت عدّة سيارات عسكرية مساء أمس الخميس، وقامت بإفراغ معدات عسكرية داخل المبنى، بالإضافة لما يقارب 20 عنصر من مرتبات الفيلق الثالث.

عملية تعزيز الحواجز التي شهدتها المنطقة الممتدة ما بين مدينتي تلبيسة والرستن بريف حمص الشمالي، ولدت هاجس خوف لدى الأهالي، الذين أعربوا عن تخوفهم من عمليات الاعتقال التي قدّ يلجأ إليها عناصر الحواجز العسكرية الثلاثة (حاجز بيت الري – حاجز القارمة – حاجز الفرحانية)، لا سيما أن عناصر الحواجز يقومون بشكل يومي بتسيير دوريات أمنية مسلحة يرافقهم سيارات من نوع “بيك-أب” مزودة برشاشات دوشكا في ساعات متأخرة من كل ليلة.

ووجّه عدد من أبناء مدينتي تلبيسة والرستن تحذيراً واضحاً، من خلال وجهاء المدينتين للمسؤولين عن الحواجز التي تم إنشاؤها مؤخراً، تفيد باستعدادهم لاستهداف أي حاجز يقوم بمضايقة الأهالي، أو العمل على اعتقال أبناءهم، في إشارة إلى ضرورة التزام القائمين على تسيير شؤون تلك الحواجز بتعهداتهم التي أعلنوا عنها سابقاً، والمتمثلة بأن وجودهم يهدف لحماية الطريق العام (الأوتوستراد) من عمليات الخطف والسلب من قبل المجموعات المسلحة فقط.

تجدر الإشارة إلى أن رؤساء الأفرع الأمنية التابعة للنظام، هددوا في وقت سابق من العام الحالي بإجراء عملية اقتحام أمنية لمدينة تلبيسة، وبدأوا على إثرها بتعزيز الحواجز العسكرية المتواجدة في المدينة وعلى أطرافها، قبل أن يتعهد مجلس العوائل بضبط الأوضاع المحلية دون الحاجة لتدخلهم، تجنياً لأي صدام مسلح قد تشهده المنطقة.