قوات النظام تنشر “حواجز طيارة” في مدينة نوى في ريف درعا وتدقق على المواطنين

محافظة درعا: أنشأت قوات النظام حواجز طيارة داخل مدينة نوى بريف درعا الغربي، حيث تمركز حاجز عند دوار الشبيبة ومحلات الملعب، فيما أجرى العناصر عمليات تدقيق على هويات الأشخاص الذين يعبرون منها.

وكانت مجموعات من قوات النظام قد تمركزت، أمس، في منطقة البحوث العلمية الواقعة ما بين بلدة اليادودة ومدينة طفس في ريف درعا الغربي، ومشط عناصر قوات النظام المزارع المحيطة في منطقة تمركزهم، واعتقلت نحو 10 مواطنين، قبل أن تفرج عن معظمهم.

ويأتي ذلك، بعد بسط قوات النظام سيطرتها على معظم الريف الدرعاوي، من خلال عمليات التسوية الجديدة التي فرضتها روسيا.

المرصد السوري رصد، في 30 أيلول الفائت، توزع مئات العناصر من قوات النظام في محيط مدينة جاسم في ريف درعا الشمالي، وتمركزوا في المزارع المحيطة للمدينة مدججين بعتادهم الكامل إضافة للأسلحة الثقيلة، ووفقًا لمصادر المرصد السوري فقد بلغ تعداد عناصر قوات النظام ما يزيد عن 700 عنصر من التشكيلات العسكرية التابعة لقوات النظام.

وكان المرصد السوري قد رصد، وصول عشرات الآليات والشاحنات التي تقل جنود من قوات النظام إلى أطراف مدينة جاسم في ريف درعا الشمالي، إضافة إلى عدد من الدبابات والمدرعات، وذلك للضغط على أبناء المنطقة وإجراء عمليات تسوية وتسليم السلاح أسوة بالمناطق الأخرى