قوات النظام تنفذ جولة جديدة من الاستهدافات البرية على منطقة “بوتين-أردوغان”

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، في منطقة خفض التصعيد، جولة جديدة من الاستهدافات البرية، حيث قصفت قوات النظام صباح اليوم الأحد، مناطق في فليفل وبينين والفطيرة والبارة بريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في سهل الغاب شمال غربي حماة، ولا معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري، رصد مساء أمس، قصفاً صاروخياً نفذته فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين”، استهدفت خلاله مواقع لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في مدينة سلمى بريف اللاذقية الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية، على صعيد متصل جددت قوات النظام قصفها البري على محاور التماس في جبل الأكراد شمالي اللاذقية وجبل الزاوية جنوبي إدلب.

وكان المرصد السوري رصد خلال يوم أمس، قصفًا مدفعيًا نفذته قوات النظام على قرية فليفل بريف إدلب الجنوبي، والعنكاوي ومحيط الزيارة بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، ومحور كبانة بريف اللاذقية، فيما تشهد أجواء منطقة “خفض التصعيد” تحليقًا مكثقًا لطائرات الاستطلاع الروسية في أجواء المنطقة.