قوات النظام تنفذ جولة جديدة من القصف البري على مواقع في سهل الغاب وجبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على ريفي إدلب وحماة، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية والمدفعية مناطق في الفطيرة وكنصفرة وفليفل وبينين بريف إدلب الجنوبي، والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، دون أنباء عن إصابات حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري وثق أمس، مقتل عنصر من قوات النظام على محور معرة موخص بريف إدلب الجنوبي، خلال الاشتباكات والاستهدافات المتبادلة مع الفصائل، ورصد المرصد السوري، قصفاً مدفعياً نفذته الفصائل على مواقع وتجمعات قوات النظام في جبل الزاوية بريف إدلب، فيما قصفت قوات النظام بلدة كنصفرة ومواقع أخرى في جبل الزاوية بريف إدلب، وسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.