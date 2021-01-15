قوات النظام تنفذ جولة جديدة من القصف البري على جبل الزاوية مساء اليوم

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم الجمعة، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على مناطق في ريف إدلب الجنوبي، حيث استهدفت بقذائف المدفعية أماكن في فليفل ومحيط كنصفرة ضمن جبل الزاوية، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وكان المرصد السوري رصد قبل ساعات، قصفًا مدفعيًا نفذته الفصائل على مواقع قوات النظام في محيط مدينة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، تزامنًا مع قصف من قبل قوات النظام البرية على بلدة كنصفرة بالريف ذاته، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ويأتي ذلك بعد ساعات من الهدوء الحذر ساد كافة قطاعات منطقة “خفض التصعيد”، بالتزامن مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء مناطق جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.