قوات النظام تنفذ جولة جديدة من القصف الاعتيادي على ريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين، قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام على مناطق في سفوهن وكنصفرة والفطيرة وبينين وفليفل ضمن ريف إدلب الجنوبي، ما دون ذلك يسود الهدوء الحذر عموم منطقة “بوتين – أردوغان”.

وكان المرصد السوري رصد أمس، قيام قوات النظام بقصف مناطق في الفطيرة وسفوهن وكنصفرة وفليفل ومحيط بينين بريف إدلب الجنوبي، ومحيط قليدين والعتكاوي بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية، يأتي ذلك في ظل الخروقات المتواصلة لوقف إطلاق النار المطبق ضمن منطقة “خفض التصعيد”.