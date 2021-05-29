قوات النظام تنفذ جولة جديدة من القصف البري على جبل الزاوية وسهل الغاب وتتسبب باحتراق أراضي زراعية في الأخيرة

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان من منطقة “بوتين-أردوغان”، صباح اليوم السبت، تجدد القصف البري من قبل قوات النظام على ريفي إدلب وحماة، حيث استهدفت بقذائف المدفعية مناطق في بينين ومجدليا وكنصفرة والبارة وفليفل والفطيرة جنوبي إدلب، وخربة الناقوس والمنصورة ومحيطها بسهل الغاب شمال غربي حماة، ما أدى لاندلاع النيران في أراضي زراعية في سهل الغاب، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري رصد مساء أمس، قصفاً صاروخياً متبادلاً على محاور التماس في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، والفصائل العاملة في المنطقة من جانب آخر، ترافقت مع استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، ولا معلومات عن خسائر بشرية.