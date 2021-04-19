قوات النظام تنفذ قصفاً صاروخياً مكثفاً على مواقع في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، فجر وصباح اليوم الاثنين، قصفاً صاروخياً مكثفاً عبر عشرات القذائف الصاروخية والمدفعية، تنفذه قوات النظام على كل من الفطيرة وسفوهن وكنصفرة ومحيطها ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية، وسط تحليق مكثف لطائرات استطلاع روسية في الأجواء، على صعيد متصل، استهدفت الفصائل بالقناصات عناصر ضمن قوات النظام في بلدة الدارة الكبيرة بريف إدلب الجنوبي، ما أدى لإصابة عنصر على الأقل.

ورصد المرصد السوري يوم أمس، قصفاً صاروخياً نفذته فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على مواقع لقوات النظام في محور كنسبا بريف اللاذقية الشمالي، كما قصفت قوات النظام مناطق في الفطيرة وسفوهن وفليفل وبينين بريف إدلب الجنوبي، ومحيط العنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، دون معلومات عن خسائر بشرية، وسط تحليق متواصل لطائرات روسية في أجواء منطقة “بوتين-أردوغان”.