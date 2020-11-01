قوات النظام تنفذ قصفاً مكثفاً على مناطق في جبل الزاوية وسهل الغاب وجبل الأكراد ضمن منطقة “خفض التصعيد”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح وظهر اليوم الأحد، عودة القصف الصاروخي المكثف إلى منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث قصفت قوات النظام بشكل مكثف مناطق في البارة وكنصفرة ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي ومناطق أخرى في السرمانية بسهل الغاب ومناطق ثانية ضمن جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، كما استهدفت مجموعات جهادية مواقع لقوات النظام في الدارة الكبيرة والملاجة جنوبي إدلب، بالقناصات والقذائف، وسط معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري هدوءًا حذراً ساد عموم منطقة “بوتين – أردوغان”، منذ ما بعد منتصف ليل السبت – الأحد وحتى الصباح، على خلفية الأحوال الجوية التي تشهدها تلك المنطقة، فيما تخلل الهدوء الحذر، سقوط قذائف أطلقتها قوات النظام على أماكن في بلدات وقرى بجبل الزاوية ضمن ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

ووثق المرصد السوري يوم أمس، مقتل 3 عناصر من حركة أحرار الشام الإسلامية جراء استهدافهم من قِبل قوات النظام على محور بلدة دير سنبل شرقي جبل الزاوية بريف إدلب، كما تجدد القصف المدفعي لقوات النظام والمسلحين الموالين لها، حيث استهدف بلدة كنصفرة وقرية كفرعويد بجبل الزاوية، تزامناً مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.