قوات النظام تنقل إداريًا ضابط محاصر في محافظة الحسكة لمنصب رئيس أركان الفرقة 17

نقلت قوات النظام بموجب أمر إداري، العميد الركن هيثم بركات قائد الفوج 123 كوكب في الحسكة إلى رئاسة أركان الفرقة 17، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة في محافظة الحسكة وحصار مواقع قوات النظام لـ17 يومًا متتالية.

ووفقًا للمصادر، فإن العميد يتواجد في الفوج 123 في منطقة كوكب على أطراف مدينة الحسكة خلف حي الطلائع، حيث تحاصر قوات “الأسايش” منذ أيام، وتمنع دخول المواد إليها.

ويخضع جميع الضباط والعساكر في مدينتي الحسكة والقامشلي للحصار، ولا تسمح لهم قوات “الأسايش” بالتحرك خارج قطعاتها.