قوات النظام تهاجم مواقع للفصائل ضمن محاور سهل الغاب بريف حماة والأخيرة تتصدى

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل السبت-الأحد وفجر اليوم، اشتباكات شهدتها محاور في محيط العنكاوي بسهل الغاب ضمن ريف حماة الشمالي الغربي، بين الفصائل من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، في محاولة تقدم للأخير نحو مناطق الأول، حيث تمكنت الفصائل من صد الهجوم وسط معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية بين الطرفين، على صعيد متصل قصفت قوات النظام مناطق في جبل الزاوية ضمن ريف إدلب الجنوبي.

وكان المرصد السوري رصد أمس السبت، إصابة 4 أشخاص بينهم 3 أطفال بجروح متفاوتة بينهم حالات خطيرة، جراء القصف المدفعي الذي نفذته قوات النظام على مدينة أريحا بريف إدلب.

على صعيد متصل، استهدفت الفصائل تجمعات قوات النظام في محيط مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن