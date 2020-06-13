قوات النظام تواصل خرقها لـ “وقف إطلاق النار” وتقصف نحو 10 مناطق في ريفي إدلب وحماة

قوات النظام تواصل خرقها لـ “وقف إطلاق النار” وتقصف نحو 10 مناطق في ريفي إدلب وحماة

جددت قوات النظام خرقها لوقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث قصفت بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن والرويحة وبينين والحلوبة وفليفل والبارة والعنكاوي بريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري أشار يوم أمس، إلى أن قوات النظام قصفت مناطق جنوب إدلب بالمدفعية الثقيلة حيث استهدفت محور فليفل، كما شهد محور قرية الرويحة لقصف متبادل بين قوات النظام من جهة، والفصائل هناك.

ورصد المرصد السوري رفع القوات التركية سواتر ترابية بالقرب من نقاطها في منطقة سراقب وتفتناز وبنش وطريق آفس في ريف إدلب.