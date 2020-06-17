قوات النظام تواصل خرقها لوقف إطلاق النار وتقصف مناطق في ريفي حماة وإدلب

قصفت قوات النظام صباح اليوم الأربعاء، مناطق في دوير الأكراد والزيارة بريف حماة الشمالي الغربي، كما قصفت بعد منتصف الليل، أماكن في الفطيرة والبارة وفليفل بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية، في حين تشهد أجواء مدينة إدلب وريفها تحليقاً متواصلاً لطائرات استطلاع روسية

وكان المرصد السوري أشار صباح يوم أمس، إلى استمرار القصف الجوي على منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث شنت طائرة حربية روسية بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، غارتين على محيط قرية الموزرة جنوبي إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية، في حين جددت قوات النظام قصفها الصاروخي على مناطق في كفرعويد والرويحة وبينين وسفوهن والفطيرة ومحيط كنصفرة بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي