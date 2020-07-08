قوات النظام تواصل خرقها لوقف إطلاق النار وتستهدف 8 بلدات وقرى في جبل الزاوية

استهدفت قوات النظام بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، بالرشاشات الثقيلة، أماكن في كل من الرويحة وبينين ودير سنبل بريف إدلب الجنوبي، كما قصفت مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل والموزرة بالريف ذاته، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

ورصد المرصد السوري مساء الأمس، قصفا مدفعيا نفذته قوات النظام استهدف محاور “تلال كبانة” في جبل الأكراد، بريف اللاذقية الشمالي، ومناطق أخرى في كل من البارة وبليون والرويحة وكنصفرة في جبل الزاوية جنوب مدينة إدلب.