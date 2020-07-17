قوات النظام تواصل خرقها لوقف إطلاق النار وتعاود قصف بلدات وقرى في جبل الزاوية وسهل الغاب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على مناطق في الفطيرة وسفوهن والحلوبي ومحيط البارة بريف إدلب الجنوبي، وقرية العنكاوي بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري مساء أمس، إلى أن القوات التركية وغرفة عمليات “الفتح المبين”، قصفت مواقع لقوات النظام في قرية ميزناز غرب حلب، ردا على الخروقات المتكررة ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”، حيث قصفت قوات النظام بلدة معارة النعسان ومواقع في محيطها شرق مدينة إدلب.

على صعيد متصل، استهدفت قوات النظام محاور بلدة كنصفرة وقرية الفطيرة في ريف إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.