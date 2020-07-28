قوات النظام تواصل خرقها لوقف إطلاق النار وتجدد قصفها البري على مناطق في جبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان خرق متواصل لوقف إطلاق النار المزعم ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث جددت قوات النظام قصفها الصاروخي بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، مستهدفة أماكن في كنصفرة والفطيرة وسفوهن والموزرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

وكان المرصد السوري رصد أمس، استهداف الفصائل لمواقع قوات النظام في محور مدينة سراقب شرق مدينة إدلب، ردا على قصف جبل الزاوية وبلدة النيرب في الريف الإدلبي، حيث كانت قوات النظام استهدفت بعشرات القذائف المدفعية والصاروخية بلدة كنصفرة وقرى كفرعويد والموزرة والفطيرة وسفوهن وبليون وأرنبة جنوب إدلب، ما أدى إلى دمار جزئي في منازل المدنيين في تلك القرى.