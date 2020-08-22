قوات النظام تواصل خرقها لوقف إطلاق النار وتقصف 8 بلدات وقرى ضمن ريف إدلب الجنوبي

جددت قوات النظام خرقها لوقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل أمس وفجر اليوم، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام، على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن والبارة وبينين والرويحة ودير سنبل بريف إدلب الجنوبي، وسط تحليق متواصل لطائرات استطلاع مذخرة في أجواء إدلب وريف حلب الغربي.

وكان المرصد السوري رصد مساء أمس، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام والمسلحين الموالين لها، على محور القلعة ومواقع أخرى في جبل التركمان شمال اللاذقية، وأطراف بلدة النيرب وقرية مجدليا شرق مدينة أريحا في ريف إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.