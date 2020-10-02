قوات النظام تواصل خرقها لوقف إطلاق النار ضمن منطقة “خفض التصعيد” وتستهدف مناطق بريفي حماة وإدلب

تواصل قوات النظام قصفها الصاروخي على بلدات وقرى واقعة ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، بالتزامن مع قصف صاروخي يستهدف قرية المصنورة بريف حماة الشمالي الغربي، في حين قصفت “هيئة تحرير الشام” مواقع لقوات النظام على محور المشاريع شمال غربي حماة، دون أنباء عن إصابات حتى الآن.

ونشر المرصد السوري صباح اليوم، أن خرق “وقف إطلاق النار” يتواصل ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على أماكن في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وبينين بريف إدلب الجنوبي، كما قصفت الفصائل مواقع لقوات النظام على محاور التماس جنوبي إدلب، ولا معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.