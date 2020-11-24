قوات النظام تواصل خرقها لوقف إطلاق النار ضمن منطقة “خفض التصعيد” وتقصف مناطق جنوبي إدلب

جددت قوات النظام قصفها الصاروخي على منطقة “خفض التصعيد”، حيث استهدفت بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء وفجر اليوم، أماكن في بلدات وقرى الفطيرة وسفوهن وفليفل وبينين ودير سنبل الواقعة ضمن ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري وثق أمس، استشهاد مدني جراء قصف صاروخي، نفذته قوات النظام على بلدة البارة ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وأشار المرصد السوري إلى مواصلة قوات النظام قصفها الصاروخي على الريف الإدلبي، حيث استهدفت بأكثر من 110 قذيفة صاروخية ومدفعية مناطق في البارة وديرسنبل وكنصفرة وفليفل والفطيرة بجبل الزاوية ضمن ريف إدلب الجنوبي، وسقطت أكثر من 60 قذيفة منها على بلدة الفطيرة.