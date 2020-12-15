قوات النظام تواصل خرقها لوقف إطلاق النار وتستهدف 7 بلدات وقرى ضمن الريف الإدلبي

عمدت قوات النظام إلى تجديد قصفها البري على مناطق ضمن الريف الإدلبي، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، سقوط قذائف صاروخية على كل من الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وبينين والرويحة ومدليا وكدورة وأماكن أخرى بريفي إدلب الشرقي والجنوبي، دون معلومات عن إصابات.

ورصد المرصد السوري يوم أمس، قصفاً صاروخياً متبادلاً بين الفصائل ومجموعات جهادية من جانب، وقوات النظام من جانب آخر على محور الفطيرة بريف إدلب الجنوبي، كما قصفت قوات النظام بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين وفجر اليوم، أماكن في سفوهن والبارة والفطيرة وكنصفرة وبينين جنوبي مدينة إدلب، دون أن ترد معلومات إلى الآن عن خسائر بشرية.