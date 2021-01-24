قوات النظام تواصل خرقها لوقف إطلاق النار ضمن منطقة “خفض التصعيد” وتستهدف جبل الزاوية وسهل الغاب

قصفت قوات النظام بعد منتصف ليل السبت – الأحد، وصباح اليوم، مناطق في الفطيرة وسفوهن وكنصفرة وفليفل ومحيط بينين بريف إدلب الجنوبي، ومحيط قليدين والعتكاوي بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية، يأتي ذلك في ظل الخروقات المتواصلة لوقف إطلاق النار المطبق ضمن منطقة “خفض التصعيد”.

وكان المرصد السوري رصد أمس، قصفاً متجدداً تشهده أماكن ضمن منطقة “خفض التصعيد”، حيث قصفت قوات النظام مناطق في البارة ومحيط كنصفرة والفطيرة وبينين وفليفل بريف إدلب الجنوبي، كما قصفت الفصائل مواقع لقوات النظام في قرية الملاجة وقرى وبلدات أخرى جنوبي إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.