قوات النظام تواصل خرقها لوقف إطلاق النار ضمن منطقة “خفض التصعيد” وتستهدف مناطق في جبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة وفجر اليوم، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وأطراف البارة وفليفل وبينين والرويحة ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، فيما ردت الفصائل بقصف مماثل استهدف مناطق نفوذ قوات النظام في البريج ومحاور أخرى ضمن جبل الزاوية جنوبي إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وكان المرصد السوري رصد أمس الخميس، اشتباكات متقطعة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بين الفصائل من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى، على محور قرية الرويحة بريف إدلب الجنوبي، على صعيد متصل، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة، تمركزات الفصائل في محيط البارة وعدة مواقع في جبل الزاوية بريف إدلب، ومحاور سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.