قوات النظام تواصل خرق اتفاق “وقف إطلاق النار” وتجدد قصفها على ريف إدلب الجنوبي

جددت قوات النظام السوري قصفها البري، بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، على مناطق في ريف إدلب الجنوبي، مستهدفة كل من الفطيرة وكنصفرة ومحيط كفر عويد والحلوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية، ما دون ذلك يسود الهدوء الحذر عموم منطقة “بوتين – أردوغان”.

ورصد المرصد السوري يوم أمس، قصفاً صاروخياً لقوات النظام على بينين والرويحة ودير سنبل والبارة، وأرنيبة وعين لاروز ودير سنبل والموزرة في جبل الزاوية والفطيرة وبينين جنوب إدلب، والقاهرة وقليدين في سهل الغاب شمال غرب حماة.