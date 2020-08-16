قوات النظام تواصل خرق وقف إطلاق النار وتقصف مناطق في أرياف حماة وإدلب وحلب ضمن منطقة “خفض التصعيد”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل السبت – الأحد، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام، على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل والحلوبة بريف إدلب الجنوبي، وقريتي تديل والقصر بريف حلب الغربي، بالإضافة لمحور العنكاوي بسهل الغاب شمال غرب حماة.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، تحليق طائرات حربية روسية في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، وسط تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، في حين استهدفت بالقذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة، مناطق في قرية بيت حسنو الخاضعة لسيطرة قوات النظام بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي