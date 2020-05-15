قوات النظام تواصل خرق وقف إطلاق النار ضمن منطقة “خفض التصعيد” وتعاود استهداف مناطق في جبل الزاوية

تواصل قوات النظام السوري خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار ضمن منطقة “خفض التصعيد” عبر استهدافات وقصف متكرر، وفي هذا السياق، تعرضت أماكن في كنصفرة والفطيرة والبارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، لقصف صاروخي صباح اليوم الجمعة من قبل قوات النظام، ولم ترد معلومات عن إصابات.

وكانت قوات النظام استهدفت بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة بالرشاشات الثقيلة، أماكن في أطراف قرية الرويحة شمال معرة النعمان، كما جددت قصفها على مناطق في قريتي فليفل وسفوهن بريف إدلب الجنوبي، ما دون ذلك يسود الهدوء الحذر عموم منطقة “بوتين – أردوغان” مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ 71 على التوالي.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على أماكن في قريتي فليفل وسفوهن بريف إدلب الجنوبي، فيما حلقت طائرات استطلاع في أجواء سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي