قوات النظام تواصل خرق وقف إطلاق النار وتقصف 6 بلدات وقرى جنوب إدلب

تواصل قوات النظام خرقها لعملية وقف إطلاق النار النزعم ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، عبر قصف صاروخي يتركز في عمومه ضمن القطاع الجنوبي من الريف إدلبي، وفي سياق ذلك، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تجدد القصف الصاروخي على كل من الحلوبي والعنكاوي وكفرعويد وسفوهن وفليفل والفطيرة، دون معلومات عن خسائر بشرية، يأتي ذلك مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ77.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، تجدد الاشتباكات على محور العنكاوي بسهل الغاب شمال غرب حماة، بين الفصائل ومجموعات جهادية من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، ترافقت مع استهدافات متبادلة، كما قصفت قوات النظام مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وكفرعويد بريف إدلب الجنوبي.