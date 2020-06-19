قوات النظام تواصل خرق “وقف إطلاق النار” وتقصف 5 بلدات بريف إدلب الجنوبي

جددت قوات النظام خرقها لوقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على أماكن في الفطيرة ومحيط كنصفرة وسفوهن وفليفل والحلوبي بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن إصابات

وكان المرصد السوري رصد مساء أمس، هجوما من طائرة مسيرة انتحارية تابعة للميليشيات الموالية لإيران، استهدفت مواقع الفصائل في محيط بلدة البارة في ريف إدلب، تزامنا مع قصف مدفعي لقوات النظام استهدف محوري فليفل والبارة في ريف إدلب الجنوبي