قوات النظام تواصل خرق “وقف إطلاق النار” وتقصف 5 بلدات وقرى في ريف إدلب الجنوبي

قصفت قوات النظام بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، مناطق في الرويحة وبينين والفطيرة وسفوهن والحلوبة بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن إصابات، في حين تحلق طائرات استطلاع روسية في أجواء محافظة إدلب، امتداداً من ريف جسر الشغور غرب إدلب، حتى خطوط التماس بين قوات النظام والفصائل شرق المدينة.

وكان المرصد السوري رصد مساء أمس، قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية المتمركزة في ريف إدلب، استهدف محيط مدينة سراقب شرق مدينة إدلب، ردا على خروقات قوات النظام المتكررة في استهداف منطقة “بوتين-أردوغان”، حيث استهدفت قوات النظام قرى فليفل والبارة وبينين في ريف إدلب الجنوبي ومنطقة جبل الزاوية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.