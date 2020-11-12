قوات النظام تواصل عمليات قصفها البري على مناطق ضمن الريف الجنوبي لإدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، سقوط قذائف صاروخية، أطلقتها قوات النظام بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، على أماكن في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل وبينين والحلوبة الواقعة ضمن ريف إدلب الجنوبي، وسط تحليق لطائرات استطلاع روسية في أجواء المنطقة.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى أن قصف “هيئة تحرير الشام”، استهدف بنحو 25 صاروخ “غراد، تمركزات لقوات النظام في مدينة كفرنبل والمناطق المحيطة بها جنوبي إدلب، كما قصفت قوات النظام مناطق في فليفل وسفوهن والفطيرة وكنصفرة ومحيط البارة وبليون بريف إدلب الجنوبي.