قوات النظام تواصل قصفها البري المكثف على بلدات وقرى ضمن ريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الثلاثاء، تجدد القصف الصاروخي المكثف من قبل قوات النظام على ريف إدلب الجنوبي، حيث تستهدف مناطق في البارة ودير سنبل وبينين وحرشها وكنصفرة وسفوهن والفطيرة والحلوبة وفليفل، دون معلومات إلى الآن عن خسائر بشرية، وسط تحليق لطائرات استطلاع في الأجواء.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، اشتباكات متقطعة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المقاتلة والإسلامية من جهة أخرى، على محور قرية الرويحة في ريف إدلب، تزامنا مع إطلاق قنابل مضيئة على المحاور، في حين قصفت قوات النظام قرى بينين وحرشها، والموزرة وسفوهن وبلدة البارة بجبل الزاوية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.