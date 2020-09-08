قوات النظام تواصل قصفها البري على قرى جبل الزاوية وتستهدف مواقع الفصائل في ريف إدلب الجنوبي

تواصل قوات النظام قصفها المدفعي والصاروخي على قرى جبل الزاوية بريف إدلب، حيث استهدفت مساء اليوم، كل من فليفل وسفوهن والبارة.

كما قصفت مواقع الفصائل في حرش بينين جنوب إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، قبل ساعات، قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام على تلال كبانة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، تزامنا مع قصف صاروخي مكثف طال مناطق متفرقة من جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

وقصفت قوات النظام بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، مناطق في الفطيرة وكنصفرة وكفرعويد والحلوبة بريف إدلب الجنوبي، كما دارت اشتباكات على محور الفوج 46 بريف حلب الغربي، بين هيئة تحرير الشام والفصائل من جانب، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب آخر.