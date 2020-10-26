قوات النظام تواصل قصفها الصاروخي على بلدات وقرى ضمن جبل الزاوية جنوبي إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم تجدد القصف الصاروخي الاعتيادي، من قبل قوات النظام على منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن بريف إدلب الجنوبي، كما استهدفت الفصائل مواقع لقوات النظام في محاور التماس جنوبي إدلب، ولا معلومات عن خسائر بشرية.

ووثق المرصد السوري يوم أمس، مقتل عنصر من ميليشيات “حزب الله” اللبناني على محور مدينة سراقب شرقي إدلب، وذلك بقصف الفصائل لتجمعات قوات النظام والميليشيات الموالية له قبل أيام.

ورصد المرصد السوري قصفاً مدفعياً نفذته الفصائل، استهدف تجمعات قوات النظام في الدار الكبيرة جنوبي إدلب.