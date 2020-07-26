قوات النظام تواصل قصفها الصاروخي على ريف إدلب الجنوبي وتستهدف 7 بلدات وقرى

جددت قوات النظام قصفها الصاروخي صباح اليوم الأحد على مناطق في جبل الزاوية، مستهدفة كل من عين لاروز والموزرة، كما كانت قد استهدفت بعد منتصف الليل بالقذائف الصاروخية، مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل والحلوبي بريف إدلب الجنوبي، ولا أنباء عن إصابات.

وكان المرصد السوري وثق يوم أمس، مقتل 3 من عناصر “هيئة تحرير الشام” و “الجبهة الوطنية للتحرير” وجرح 7 آخرين، جراء قصف صاروخي من قِبل قوات النظام استهدف نقاط ومواقع لهم صباح السبت، في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وسط معلومات مؤكدة عن وجود عالقين تحت الأنقاض جراء انهيار أحد المقرات.