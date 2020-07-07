قوات النظام تواصل قصفها الصاروخي على مناطق “جبل الزاوية” جنوب إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام، مساء اليوم، على مناطق البارة وبليون والرويحة وكنصفرة ومناطق أُخرى في جبل الزاوية جنوب محافظة إدلب، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد ظهر اليوم الثلاثاء، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على مناطق في بلدتي الموزرة وكنصفرة ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ما أدى لإصابة 4 مدنيين في الموزرة ومدني آخر في كنصفرة، ورصد المرصد السوري بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، بين قوات النظام من جانب، والفصائل من جانب آخر، على محور فليفل والرويحة بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.