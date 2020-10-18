قوات النظام تواصل قصفها الصاروخي على مناطق ضمن ريف إدلب الجنوبي

تواصل قوات النظام قصفها الصاروخي على مناطق في ريف إدلب الجنوبي، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية قبيل عصر اليوم الأحد مناطق في بلدة كفرعويد ومناطق أخرى بالريف ذاته، ولا معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري فجر وصباح اليوم الأحد، قصفاً صاروخياً نفذته الفصائل على مواقع لقوات النظام في الدار الكبيرة ومواقع أخرى ضمن ريف إدلب الجنوبي، ولا معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، كما قصفت قوات النظام أماكن في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل وبينين جنوبي إدلب، وأماكن أخرى في العنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة.

ووثق المرصد السوري يوم أمس، مقتل عنصر من الفصائل برصاص قوات النظام على محاور جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي، فيما قتل عنصرين من قوات النظام قنصاً برصاص الفصائل على محاور ريف إدلب.