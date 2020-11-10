قوات النظام تواصل قصفها الصاروخي على مناطق ضمن ريفي إدلب وحماة

واصلت قوات النظام قصفها الصاروخي على منطقة “بوتين – أدروغان”، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وأطراف البارة وفليفل وبينين ضمن ريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في سهل الغاب شمال غربي حماة، على صعيد متصل استمرت الاشتباكات بين قوات النظام والفصائل، على محور خربة الناقوس في سهل الغاب إلى ما بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء.

ورصد المرصد السوري يوم أمس، اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل من جهة أخرى، على محاور سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، إثر محاولة مجموعة عناصر التسلل إلى نقاط الفصائل على محور المشاريع بسهل الغاب.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام أكثر من 15 قرية وبلدة ضمن منطقة “خفض التصعيد” حيث استهدفت قرى العنكاوي وقليدين والمشيك والسرمانية في سهل الغاب شمال غرب حماة، ومحور تردين وكبانة بجبل الأكراد بريف اللاذقية، وكنصفرة والبارة والفطيرة وبينين ودير سنبل وسرجة ومحيط مدينة سراقب بريف إدلب.