قوات النظام تواصل قصفها على بلدات وقرى في ريفي حماة وإدلب ضمن منطقة “خفض التصعيد”

قصفت قوات النظام صباح اليوم الأربعاء، مناطق في قرية دوير الأكراد بريف حماة الشمالي الغربي، كما تعرضت مناطق في بلدات وقرى جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، لقصف صاروخي من قبل قوات النظام، وذلك بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء وفجر اليوم، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكانت القوات التركية، قصفت يوم أمس تمركز قوات النظام في مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، على صعيد متصل، استهدفت الفصائل محور الرويحة في ريف إدلب بالقذائف المدفعية.

وقصفت قوات النظام قرى جبل الزاوية ومعربليت والفطيرة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، وكانت فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” استهدفت بصاروخ موجه، تجمعات عسكرية وآليات لقوات النظام على محور داديخ في ريف سراقب شرق إدلب، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية في صفوفهم.