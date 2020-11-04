قوات النظام تواصل قصفها على محافظة إدلب وتستهدف نقطة تركية في جبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد ظهر اليوم الأربعاء، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على نقطة المراقبة التركية في سرجة ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، حيث سقطت قذائف داخل النقطة وفي محيطها، دون معلومات عن خسائر بشرية، كما قصفت قوات النظام أيضاً مناطق في بينين ومنطف بريف إدلب الجنوبي، على صعيد متصل قصفت الفصائل ومجموعات جهادية مواقع لقوات النظام في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، وسط معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري وثق صباح اليوم استشهاد 7 بينهم 4 أطفال بقصف قوات النظام على محافظة إدلب، وهم 4 بينهم طفل بقصف على أريحا، وطفلان من مهجري ريف حماة الجنوبي إلى بلدة كفريا، وطفل بقصف على مدينة إدلب، فيما لايزال عدد الشهداء مرشح للارتفاع لوجود نحو 20 جريح بمناطق متفرقة من إدلب، بعضهم في حالات خطرة.

وعمدت قوات النظام السوري صباح اليوم إلى تنفيذ قصفاً صاروخياً مكثفاً على إدلب، حيث استهدفت بأكثر من 120 قذيفة صاروخية ومدفعية، مناطق في احسم ومرعيان ونحليا وبلشون ودير سنبل والبارة وشنان والفطيرة بريف إدلب الجنوبي، وكفريا والفوعة بريف إدلب الشرقي، ومدينة إدلب ومحيطها.