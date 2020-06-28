قوات النظام  تواصل قصفها منطقة “بوتين-أردوغان” وتقصف ريفي اللاذقية وإدلب

قصفت قوات النظام في ريف اللاذقية، اليوم، محاور وطرقات جبل التركمان في الريف ذاته، واستهدفت بالمدفعية الثقيلة قريتي دير سنبل وبينين وحرشها في جبل الزاوية.

ورصد المرصد السوري بعد منتصف ليل السبت – الأحد، قصفا بالقذائف الصاروخية على أماكن في الرويحة وبينين وأطراف البارة وسفوهن والحلوبي جنوب مدينة إدلب، وأماكن أخرى في العنكاوي بسهل الغاب شمال غرب حماة، في حين استهدفت هيئة تحرير الشام مدفعاً رشاشاً لقوات النظام في محور جرادة بريف إدلب الجنوبي، ما أدى لإعطابه.