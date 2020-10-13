قوات النظام توسع رقعة قصفها البري على منطقة “بوتين – أردوغان” مستهدفة أرياف اللاذقية وحلب وإدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام ظهر اليوم الثلاثاء، على مناطق في كفرعمة وكفرتعال بريف حلب الغربي، ومناطق أخرى في محيط البارة ضمن جبل الزاوية جنوبي إدلب، بالإضافة لمناطق في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، وسط استمرار القصف الصاروخي من قبل الفصائل على مواقع قوات النظام بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

ورصد المرصد السوري فجر وصباح اليوم الثلاثاء، تجدد القصف الصاروخي على منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث استهدفت قوات النظام بالقذائف الصاروخية، أماكن في الفطيرة وسفوهن والبارة وكنصفرة بريف إدلب الجنوبي، كما قصفت الفصائل مواقع لقوات النظام في كفرنبل والملاجة وحزارين جنوبي إدلب، ولا أنباء عن إصابات إلى الآن.