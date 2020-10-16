قوات النظام قصفت مناطق في “جبل الزاوية”.. تزامناً مع توقف رتل تركي في المنطقة

قوات النظام قصفت مناطق في “جبل الزاوية”.. تزامناً مع توقف رتل تركي في المنطقة

رصد المرصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، قصف صاروخي استهدف الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل والحلوبة والعنكاوي والرويحة وبينين في ريف إدلب الجنوبي.

بالتزامن مع توقف رتل تركي يضم شاحنات وآليات شمال بلدة أرنبة بجبل الزاوية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح الأمس الخميس، وصول رتل عسكري تابع للقوات التركية إلى قرية قوقفين الواقعة بالقسم الغربي من جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، حيث عمدت القوات التركية إلى إنشاء نقطة عسكرية لها هناك وهي الأولى في تلك المنطقة، يذكر أن قوات النظام حاولت مراراً وتكراراً التقدم والسيطرة على القرية.