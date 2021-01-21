قوات النظام والفصائل تتبادلان الاستهدافات ضمن ريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اشتباكات دارت بالرشاشات المتوسطة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل من جهة أخرى، على محوري الرويحة وبينين جنوبي، كما قصفت قوات النظام بعد منتصف الليل، أماكن في أطراف كفرعويد وفليفل وبينين، ولا أنباء عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد أمس، سقوط قذائف صاروخية أطلقتها قوات النظام على مناطق في البارة والفطيرة وبينين ومحيط كنصفرة ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، في إطار الخروقات المتواصلة لوقف إطلاق النار المطبق ضمن منطقة “خفض التصعيد”، والمنبثق عن اتفاق روسي – تركي جرى في 5 آذار الفائت.